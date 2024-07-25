Компания готовится разрешить продажу своих машин за цифровые активы в Европе

Автомобильная компания Ferrari объявила о расширении своей системы, связанной с криптовалютами. В прошлом году в Соединённых Штатах Америки появилась возможность покупки итальянских суперкаров за Bitcoin, а теперь сообщается, что к этой инициативе присоединятся и европейские дилеры, открыв данную функцию к концу июля.

реклама

По информации компании, большинство продавцов в тех европейских странах, где законно проводить платежи в криптовалюте, уже готовятся перейти на новую финансовую систему. Дилерам не придется управлять криптоактивами - все операции будут мгновенно конвертироваться в традиционные валюты.

Кроме этого, новая система обеспечит проверку источников финансирования и защиту транзакций от рыночных колебаний. Цена на суперкары Ferrari не изменится в зависимости от метода оплаты, так как ни производитель, ни дилеры не собираются устанавливать дополнительные комиссии.

Внедрение криптоактивов направлено на удовлетворение запросов клиентов, многие из которых активно инвестируют в цифровые валюты. В 2021 году подобное решение приняла и компания Tesla, однако, практику вскоре приостановили из-за экологических вопросов, связанных с майнингом. На сегодняшний день же сфера криптовалют продолжает разрастаться и всё больше компаний готовы работать на данном рынке, тем более после одобрения Bitcoin-ETF.