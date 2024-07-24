Сообщается, что данная модель будет на 63% мощнее RTX 4090 и на 15% быстрее RTX 5090, однако неясно, будет ли она доступна в рознице

Согласно сведениям, Nvidia разрабатывает видеокарту Titan, основанную на архитектуре Blackwell, которая обещает выдающуюся производительность, превосходящую даже будущую GeForce RTX 5090, как сообщает Overclock3D.net. Утверждение о том, что Nvidia работает над своей следующей ключевой видеокартой, подтвердил @kopite7kimi, известный информатор в области технологий. Однако, существует вероятность, что данный продукт так и не появится в продаже, как это было с RTX 4090 Ti/Titan.

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Сообщается, что флагманская модель Nvidia, названная «Titan AI», будет работать на графическом процессоре GB202 и обеспечит на 63% больше производительности по сравнению с GeForce RTX 4090 и на 15% выше, чем грядущая GeForce RTX 5090, согласно информации от RGT. В то же время спецификации этой видеокарты пока неизвестны.

Пока единственное, что подтвердил @kopite7kimi, это наличие хотя бы одной видеокарты следующего поколения на базе «Big Blackwell» (GB202). Это может быть как GeForce RTX 5090, так и RTX 5090 Ti, или же Titan AI.

"Вопрос заключается в том, появится ли этот продукт на рынке", — написал @kopite7kimi в своем сообщении.

В предыдущей линейке продуктов компания сделала акцент на модели RTX 4090. Это могло быть обусловлено тем, что она не имела возможности поставлять данную видеокарту на одном из ключевых рынков, таком как Китай, или же отсутствие непосредственного соперника со стороны AMD для GeForce RTX 4090. Возможно, причина заключалась также в возникших проблемах с 16-контактными разъемами на RTX 4090. Существовали также профессиональные видеокарты RTX 6000 поколения Ada, предназначенные для ИИ, высокопроизводительных вычислений и визуализации, которые имели больше активных CUDA-ядер по сравнению с GeForce RTX 4090, нацеленным на геймерскую аудиторию, но отличались более низкими пределами мощности.