Данная техника должна будет укрепить обороноспособность ФРГ

Немецкое правительство заказало 80 самоходных гаубиц RCH 155 Boxer с калибром 155 миллиметров, чтобы усилить свои артиллерийские силы и обновить техническое оборудование армии.

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По информации издания Army Recognition, помимо Федеративной Республики Германия, на эти гаубицы также подали заявки несколько других стран, включая Великобританию и Украину, которая благодаря поставкам из стран Североатлантического Альянса значительно увеличила объемы получения этого типа военной техники.

В конце 2022 года Германия выделила финансирование на приобретение 18 единиц RCH 155, и в феврале 2024 года они были переданы украинским вооружённым силам как часть нового пакета военной помощи. В общей сложности Украина получит 36 таких гаубиц, а представители KNDS утверждают, что к 2027 году планируется поставка в 54 единицы.

Британские военные выбрали RCH 155 для собственной программы Mobile Fires Platform (MFP), целью которой является замена устаревших гусеничных самоходных артиллерийских систем AS90. Ожидается, что к концу десятилетия это поможет повысить боевые возможности британской армии.

RCH 155, изготовленная немецко-французской компанией KNDS, имеет пушку L/52 и способна стрелять на дальность до 40 километров с обычными снарядами и до 54 километров с усиленными.