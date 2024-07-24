В Asus, Gigabyte, MSI и Asrock делают ставку на выход новых процессоров и чипсетов для них же

Четыре ведущих производителя материнских плат - Asus, Gigabyte, MSI и Asrock, ожидают поставки 38,8 миллиона единиц в текущем году, что согласно отчету Digitimes говорит о восстановлении уровня продаж до пандемии. Для сравнения, в 2019 году было продано 37,6 миллиона устройств.

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Среди них Asus планирует реализовать 15 миллионов, Gigabyte – 10,3 миллиона, MSI – 9,3 миллиона, а Asrock - 4,2 миллиона, что станет рекордным показателем для данной компании. Это долгожданное восстановление для отрасли, которая в период с 2020 по 2022 годы подвергалась значительному упадку, начавшемуся из-за глобальной пандемии. В 2022 году продажи сократились на 25%, что составило почти 10 миллионов материнских плат, опустившись ниже уровня 2018 года у большинства брендов.

В этот период Asrock испытала серьезный спад: поставки упали на 55% с 6 миллионов в 2021 году до 2,7 миллионов в 2022 году. MSI также показала значительное снижение на 42%, а Asus и Gigabyte - на 25% и 14% соответственно. Снижение спроса было вызвано возвращением сотрудников в офисы и падением рынка криптовалют. Несмотря на то что в 2022 и 2023 годах на рынок вышли новые процессоры и материнские платы, покупатели и производители ПК, работающие самостоятельно, отказывались от покупок, вероятно из-за экономической нестабильности. Однако, прогнозируется, что 2024 год станет более благоприятным: выход новых процессоров для настольных компьютеров во второй половине года должен способствовать увеличению продаж.

Процессоры AMD семейства Ryzen 9000 запланированы к запуску 31 июля 2024 года, а чипы Intel Arrow Lake ожидаются в октябре. В связи с этим разрабатываются новые чипсеты X870 и X870E для процессоров AMD, а также материнские платы 800-й серии для сокета Intel LGA1851, которые, как полагают, также повысят уровень продаж.