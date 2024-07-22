Ожидается, что модель Москвич 8 попадёт в продажу уже в ноябре этого года

Столичный производитель автомобилей «Москвич» намерен представить свою новую флагманскую модель с индексом 8 на мероприятии «Станция Манеж. Московский транспорт-2030». Согласно информации, размещенной в официальном Telegram-канале предприятия, форум начнёт свою работу 1 августа. Ожидается, что продажи данного большого внедорожника начнутся в ноябре этого года, тогда же будут объявлены и цены.

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Первые фотографии «Москвич 8» были опубликованы в апреле текущего года. Размеры модели составляют 4824х1870х1756 миллиметров, а колесная база - 2830 миллиметров. Примечательно, что данная модель будет доступна исключительно в семиместном исполнении.

Внедорожник будет оснащён полуторалитровым турбомотором мощностью 174 лошадиных сил и будет работать в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Полного привода у «Москвич 8» не предусмотрено.

На мероприятии «Станция Манеж. Московский транспорт-2030» компания планирует организовать интерактивную выставку, на которой сделает демонстрацию важного производственного процесса - соединения кузова с двигателем.

В начале мая компания сообщила о переходе на полноценный цикл производства автомобилей с использованием автоматизированных линий для сварки и покраски кузовов. Однако, на данный момент эта схема применяется только для модели «Москвич 3», и информация о запуске полного цикла для новой модели пока отсутствует.