По мнению экспертов, взлёт Зелёного гиганта можно сравнить с золотой лихорадкой в Калифорнии

Председатель Корейской торгово-промышленной палаты (KCCI) и компании SK Group Чей Тэ Вон на недавнем 47-м форуме KCCI в Чеджу озвучил предупреждение: "Если такие конкуренты, как AMD и Arm, предложат качественные чипы по более привлекательным ценам, бизнес Nvidia может оказаться под угрозой". В своем выступлении он также провел аналогию между нынешним ростом искусственного интеллекта и золотой лихорадкой в Калифорнии середины XIX века.

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Чей считает, что Nvidia, ведущий производитель чипов для ИИ, останется одной из наиболее капитализированных компаний в течение следующих трех лет, как это было с производителями кирок и джинсов в годы золотой лихорадки. Однако, он отметил, что когда золото закончилось, торговцы кирками столкнулись с трудностями. Если не будет прибыли, бум ИИ может закончиться, как завершилась золотая лихорадка".

Nvidia достигла статуса самой дорогостоящей компании в мире в прошлом месяце благодаря удачным продажам графических процессоров. Несмотря на незначительную коррекцию акций, она продолжает занимать третье место по капитализации на планете. Пока нет признаков замедления в сфере ИИ, можно ожидать, что Nvidia сохранит свои позиции в близком будущем.

Тем не менее, затраты на обучение нового поколения магистров права в области искусственного интеллекта значительно увеличиваются. Генеральный директор компании Anthropic Дарио Амодеи сообщил, что текущие расходы на обучение ИИ-моделей достигают $1 миллиарда, а модели, стоимостью $100 миллиардов, ожидаются уже в 2025 году. Растущие затраты на разработку ИИ вызывают обеспокоенность в Goldman Sachs, где некоторые специалисты считают технологию переоцененной и задаются вопросом, оправдаются ли когда-либо значительные вложения в неё.

Несмотря на то, что искусственный интеллект стал неотъемлемой частью современности, существует риск, что отсутствие прибыльных приложений может привести к образованию пузыря в этой области, который рано или поздно лопнет. В таком случае, инвестиции в уникальное оборудование для запуска ИИ-приложений могут существенно сократиться, что может негативно сказаться и на Nvidia.

Однако, команда Nvidia сдаст позиции только из-за таких предположений. В конце концов, компания была основана задолго до появления искусственного интеллекта и всегда может вернуться к игровой индустрии как основному источнику клиентов - её видеокарты находят применение и в других сферах.