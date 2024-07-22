Это должно послужить поддержкой для Киеву, позволив администрации Зеленского продолжать боевые действия

Украина заключила важное соглашение с несколькими частными кредиторами касательно реструктуризации свыше $20 миллиардов своего международного долга, что должно помочь Киеву продолжать боевые действия. В результате этих новостей цены на национальные облигации возросли.

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Комитет держателей облигаций согласился на номинальные потери в размере 37% от своих активов по 13 облигациям, отказавшись от требований на сумму $8,67 миллиарда. Украина ожидает сэкономить $11,4 миллиарда в течение ближайших трех лет благодаря снижению купонных ставок и продлению сроков погашения.

Министр финансов Украины Сергей Марченко подчеркнул, что после реструктуризации страна сможет вернуться на финансовые рынки, что поможет ускорить восстановление и реконструкцию.

После объявления о сделке долларовые облигации Украины выросли на фоне положительных новостей, став лидерами среди развивающихся рынков. Облигация, погашаемая в марте 2035 года, поднялась на более чем 3 цента, до 31 цента на доллар.

Соглашение было достигнуто с комитетом кредиторов, включающим Amundi SA, BlackRock Inc и Amia Capital LLP, которые в совокупности представляют около 25% облигаций. Для завершения процесса реструктуризации необходимо одобрение как минимум двух третей всех держателей облигаций.