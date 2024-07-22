Со слов пользователей, через несколько месяцев использования, температуры графических процессоров начинают стремительно расти.

Igor's Lab провела анализ термопасты, после сообщений пользователей о проблеме перегрева, с которой сталкиваются владельцы видеокарт GeForce RTX 40 серии AIB – температуры, достигающие 100 °C после нескольких месяцев эксплуатации. Максимальная температура графического процессора фиксируется в определенной зоне, обычно на самом кристалле или на регуляторах напряжения (VRM).

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Игорь Валлоссек провел испытания с термопастой для новейшей модели Manli RTX 4080 Gallardo, используя стандарт ASTM D5470-17 для измерения теплопроводности и термического сопротивления с помощью термоанализатора TIMA5. Термопаста была протестирована при 60 C с различной толщиной и давлением, чтобы воспроизвести условия нанесения и взаимодействия радиатора с графическим процессором.

Результаты показали, что при очень тонком слое теплопроводность сопоставима с известными решениями, однако, при увеличении толщины показатель ухудшается быстрее, чем у Grizzly X. Валлоссек отметил, что для улучшения теплопроводности необходимо значительно большее давление.

Микроскопический анализ состава пасты Gallardo обнаружил крупные частицы оксида алюминия и маслянистую текстуру, которая быстро высыхает. Владельцы горячих графических процессоров могут попытаться сменить термопасту, но это требует полного демонтажа платы, что неудобно для большинства. Неясно, касается ли это только высококлассных графических процессоров Nvidia или другие производители также подвержены этому.