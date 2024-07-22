В настоящий момент от компании официальных заявлений о будущих машинах не поступало

Североамериканский филиал Honda рассматривает возможность расширения своей линейки продукции, добавив два новых автомобиля - кроссовер для кемпинга и компактный пикап. Эта информация основана на патентных изображениях новых моделей, которые стали доступны общественности. Как сообщает издание Car and Driver, компания подала заявки в американское патентное ведомство (USPTO) еще в декабре 2022 года, однако, опубликованы они были лишь недавно.

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На эскизах кроссовер напоминает Honda Element, которая производилась в США в период с 2002 по 2011 год. Сходства отмечаются и в конструкции задних дверей, которые, скорее всего, открываются против обычного направления. Короткие свесы могут свидетельствовать о том, что модель планируется как полностью электрическая. Кроссовер, судя по изображениями, ориентирован на любителей активного отдыха: он обладает подъёмной крышей с палаткой и вместительным боксом на пятой двери, где помещается раскладной модуль для увеличения внутреннего пространства.

Компактный пикап, который может составить конкуренцию Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz, также отличается оригинальностью. Его основная особенность - сдвижная перегородка между кабиной и кузовом, которую можно фиксировать в двух положениях. Honda пока не делала официальных заявлений относительно выпуска этих моделей. Одним из ближайших новинок для американского рынка станет кроссовер Passport четвертого поколения, который планируется к запуску в начале 2025 года.