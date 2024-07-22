Ранее сообщалось, что компании планирует догнать своего главного конкурента на рынке видеокарт в сфере RT

Частично скорректированный набор данных, в котором указаны ожидаемые функции трассировки лучей, которые будут реализованы в графических процессорах RDNA 4, был обнародован известным профильным аналитиком @Kepler_L2. Прогнозируется, что эти функции также будут актуальны в гибридной архитектуре RDNA 3 + RDNA 4 RT, которая, вероятнее всего, появится в PS5 Pro в конце текущего года или началу следующего. Утечка информации, похоже, подтверждает, что технологии трассировки лучей займут центральное место в RDNA 4.

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Предыдущие утечки указывали на то, что RDNA 4 претерпевает значительные преобразования существующей архитектуры AMD RT, стремясь создать более мощное и конкурентоспособное решение по сравнению с доминирующим игроком – Nvidia RT. Хотя флагман RDNA 3, Radeon RX 7900 XTX, по-прежнему уступает RTX 3090 Ti в задачах трассировки лучей, его чистая производительность может конкурировать даже с флагманами RTX 4000-ой серии.

Среди упомянутых улучшений выделяются «Double Ray Tracing Intersect Engine», «64B RT node» и «Оптимизация трех пар трассировки лучей», что говорит о значительном прогрессе в точности и производительности. Другое улучшение направлено на повышение точности и эффекта, что может свидетельствовать о намерении AMD усовершенствовать RT через реконструкцию лучей. Однако, аппаратное обеспечение AI в RDNA 3 пока не адаптировано для работы с изображениями RT и FSR.

Пока не появятся реальные бенчмарки RT для RDNA 4, трудно будет извлечь значимые выводы из этих данных. Ожидается, что в PS5 Pro будет частично применяться RDNA 4 для улучшения RT, но в целом архитектура останется на RDNA 3. Тем временем, по свежей утечке от @Kepler_L2, основные графические процессоры RDNA 4 могут быть представлены только на CES в следующем году.