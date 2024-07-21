Компания завершает тестирование данной модели и уже в августе она будет представлена официально

Компания Lamborghini завершает тестирование нового младшего суперкара, который заменит 10-цилиндровый Huracan. На сайте Carscoops появились новые шпионские фото, на которых автомобиль, хотя и в камуфляже, выглядит почти готовым к серийному производству. Официальная премьера запланирована на август, вероятнее всего, во время ежегодной Автомобильной недели в Монтерее, Калифорния.

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Камуфляж не скрывает стилистические особенности кузова в характерном для Lamborghini дизайне, включая аэродинамические элементы и воздуховоды. У новинки будет агрессивный передний бампер с крупным сплиттером, вентилируемые задние арки, массивный диффузор и компактный спойлер. Дизайн включает много элементов в форме шестигранников, которые можно увидеть в дневных ходовых огнях, задних фонарях и выпускной системе.

Хотя интерьеры еще не были представлены, судя по предыдущим изображениям, ожидается, что они будут схожи с флагманом Revuelto и будут включать три экрана. По неофициальным данным, новый суперкар могут назвать Temerario, а под кодовым названием 634 он уже проходит тестирование.

Также известно, что этот суперкар получит гибридную силовую установку на базе четырехлитрового V8 с мощностью 800 лошадиных сил. В систему войдут три электромотора, что в совокупности даст более 900 лошадок.