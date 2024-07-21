Со слов представителей компании, сбои связаны с программным обеспечением производителей ноутбуков

На фоне сообщений о проблемах с процессорами 13-го и 14-го поколения, которые затрагивают и мобильные чипы, компания Intel сделала заявление, чтобы прояснить ситуацию. Несмотря на случаи нестабильности, выявленные у некоторых мобильных моделей, причины этих проблем отличаются от тех, которые наблюдаются у настольных аналогов.

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"Как всегда, если пользователи испытывают трудности с ноутбуками на базе Intel, мы советуем им обратиться к производителю за необходимой поддержкой", - заявили в Intel.

Компания Alderon Games стала одной из немногих, кто поделился данными о частоте сбоев у Raptor Lake и Raptor Lake Refresh Core i9. Основатель Мэттью Касселлс отметил, что хотя ноутбуки компании страдают от сбоев реже, чем настольные модели, проблема проявляется и у них.

"Похоже, что Intel игнорирует возникшие проблемы, вероятно, из-за значительных расходов, связанных с переработкой BGA, а также возможного негативного влияния на OEM-производителей и партнеров", - рассказал Касселлс. "Мы наблюдали за сбоями на ноутбуках брендов Razer, MSI, Asus и других, которые используются разработчиками в нашей студии для создания игры. Статистика по сбоям, связанная с моей игрой, указывает на значительное количество ноутбуков, которые могли бы столкнуться с подобными проблемами".

Конфигурации кристаллов HX Raptor Lake и Raptor Lake Refresh практически идентичны настольным версиям. Поэтому стоит предположить, что некоторые модели HX могут столкнуться с теми же трудностями, что и настольные процессоры Core i9. Однако, нестабильность в мобильных чипах может проявляться реже, так как они подчиняются более строгим рекомендациям по TDP и требуют меньшего напряжения по сравнению с настольными аналогами. Тем не менее, Intel опровергла данное предположение.