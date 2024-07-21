Graviton4 сумел обойти в текстах своих конкурентов от intel и AMD

Amazon Web Services произвели фурор с представлением своего нового процессора Graviton4. Этот процессор предназначен исключительно для облачных серверов AWS, но команда Phoronix смогла заполучить его для тестирования производительности.

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Graviton4 включает в себя 96 ядер Arm Neoverse V2, каждое из которых имеет 2 МБ кэша L2. Чип функционирует с помощью 12 каналов оперативной памяти DDR5-5600, что обеспечивает ему высокую пропускную способность для эффективной работы ядер. AWS заявляет, что Graviton4 обеспечивает утроение количества vCPU и RAM по сравнению с предыдущими R7g на базе Graviton3, а также улучшает скорость веб-приложений на 30%, баз данных на 40% и программного обеспечения Java как минимум на 40%.





Тестирование на Ubuntu 24.04 подтвердило превосходство Graviton4 в производительности с параллельными рабочими нагрузками HPC, такими как miniFE и Xcompact3d, где он обошел не только предшественников, но и чипы AMD EPYC 'Genoa'. В тесте ACES DGEMM HPC Graviton4 показал результат в 71131 балл, что значительно опередило 53167 баллов AMD EPYC 9684X.

Phoronix пришёл к выводу, что Graviton4 - это самый быстрый серверный процессор на архитектуре Arm, предоставляющий ощутимое преимущество над Intel и AMD в ряде задач.