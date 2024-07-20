Линейка MO-RA IV доступна в двух цветовых вариантах - черном и белом, и включают 3 массивных модели

Немецкая фирма Watercool, специализирующаяся на водяном охлаждении, показала свою новую серию мощных радиаторов, которые предназначены для улучшенных геймерских сборок, рабочих станций и серверов. Линейка MO-RA IV доступна в двух цветовых вариантах - черном и белом, включая 3 модели: 200, 400 и 600. Все радиаторы MO-RA IV имеют толщину 75 миллиметров, но особое внимание привлекает возможность установки большого количества 200-миллиметровых вентиляторов.

реклама

Конкретно, модель MO-RA IV 200 позволяет установить два вентилятора, 400 - четыре, а 600 поддерживает установку до девяти вентиляторов. Модульная конструкция радиаторов MO-RA обеспечивает универсальность их размещения: есть возможность прикрепить их к большому корпусу, установить отдельно или даже закрепить на стену. В комплект входят рама для кулеров и решетка, которые прикрепляются без винтов, что облегчает установку. Также предусмотрена организация кабелей, что способствует аккуратному виду сборки.

Все варианты MO-RA IV предлагают как пассивные, так и активные варианты управления. Пассивный контроллер предназначен для того, чтобы материнская плата могла регулировать кулеры и насосы в СВО. В отличие от него, активный контроллер предоставляет более широкий функционал, включая отслеживание уровня жидкости, отображение цифровых значений температуры и сигнализацию о неполадках. Кроме того, производитель учел интересы поклонников RGB. При установке MO-RA IV на радиатор, как пассивное, так и активное управление смогут настраивать ARGB-освещение.

Важно отметить, что указанные радиаторы не подойдут для стандартных корпусов. Скорее всего, эти радиаторы появятся в специализированных сборках ПК, больших рабочих станциях или серверах, работающих круглосуточно. Если пользователь намерен максимизировать производительность всех компонентов своего компьютера и использовать три 4K-монитора с последними чипами Intel и Nvidia, тогда установка одного из радиаторов рядом с вентиляторов будет необходима для поддержания оптимальной температуры системы.