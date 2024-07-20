Сообщается, что данные машины будут представлены как с традиционными двигателями, так и в электрических вариантах.

Совсем недавно немецкий автопроизводитель начал тестирование прототипов новейшего кроссовера, который как предполагается, станет следующим поколением модели Х5. Благодаря фотоматериалам можно сделать первые выводы о его внешнем облике.

реклама

BMW X5 появился на рынке в 1999 году с первым поколением, известным как Е53, которое стало первым серийным кроссовером компании. На данный момент на заводе уже выпускается четвертое поколение, представленное в 2018 году. В начале прошлого года модель прошла рестайлинг, и сейчас BMW приступила к испытаниям совершенно нового поколения.

Судя по спойлерным снимкам, новый кроссовер сохранит привычные формы, такие как длинный капот и крупная колёсная база, однако, дизайн будет кардинально изменён в стиле концептов Neue Klasse. Заметно новое оформление решётки радиатора, визуально объединённой с фарами. Интересно, что у прототипа отсутствуют традиционные ручки дверей - они расположены у подоконной линии, как на концепте Vision Neue Klasse X. На задней части также можно заметить элементы, напоминающие упомянутый концепт, включая новые фонари и размещение номерного знака на бампере.

Новая модель будет доступна как с традиционными двигателями, так и в электрическом варианте. Премьера ожидается в 2026 году. Кроме того, BMW недавно отметила 25 лет модели Х5 специальной версией Silver Anniversary с акцентом на внедорожные качества и спортивность.