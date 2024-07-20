Однако, о его полном взятии говорить рано, в настоящий момент происходит зачистка от остатков украинских сил.

Вечером поступили вести с Покровского участка линии соприкосновения: российские военные смогли вытеснить группировку киевских ВС из Прогресса, тем самым уничтожив значительный оборонительный пункт Вооруженных сил Украины. Эта информация была озвучена российскими источниками.

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На днях российские войска достигли Прогресса, прорвав линии обороны ВСУ и углубившись в населенный пункт. Сейчас есть противоречивые данные: по одной версии, весь поселок находится под контролем Российской Федерации, по другой - лишь его большая часть. Российский флаг уже реет над Прогрессом, его установили бойцы первого батальона 1-й Славянской бригады. Официальное сообщение от Министерства обороны ожидается только после завершения полной зачистки, что займет несколько дней.

Среди украинских источников наблюдается путаница: одни утверждают, что российская армия только подходит к окраинам Прогресса, другие - что она уже находится в поселке и продолжают наступление, выбивая бойцов гарнизона ВСУ. Также было отмечено, что Прогресс имеет стратегическое значение, защищая северный фланг обороны украинских сил на западе от Авдеевки, вместе с этим соединяя дороги на Покровск и Селидово.

Говорить о полном взятии еще рано, стоит подождать зачистки населённого пункта и официального заявления со стороны пресс-службы военного ведомства.