Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Бойцы российской армии установили триколор над населённым пунктом Прогресс
Однако, о его полном взятии говорить рано, в настоящий момент происходит зачистка от остатков украинских сил.

  Вечером поступили вести с Покровского участка линии соприкосновения: российские военные смогли вытеснить группировку киевских ВС из Прогресса, тем самым уничтожив значительный оборонительный пункт Вооруженных сил Украины. Эта информация была озвучена российскими источниками.

реклама

  На днях российские войска достигли Прогресса, прорвав линии обороны ВСУ и углубившись в населенный пункт. Сейчас есть противоречивые данные: по одной версии, весь поселок находится под контролем Российской Федерации, по другой - лишь его большая часть. Российский флаг уже реет над Прогрессом, его установили бойцы первого батальона 1-й Славянской бригады. Официальное сообщение от Министерства обороны ожидается только после завершения полной зачистки, что займет несколько дней.

  Среди украинских источников наблюдается путаница: одни утверждают, что российская армия только подходит к окраинам Прогресса, другие - что она уже находится в поселке и продолжают наступление, выбивая бойцов гарнизона ВСУ. Также было отмечено, что Прогресс имеет стратегическое значение, защищая северный фланг обороны украинских сил на западе от Авдеевки, вместе с этим соединяя дороги на Покровск и Селидово.

   Говорить о полном взятии еще рано, стоит подождать зачистки населённого пункта и официального заявления со стороны пресс-службы военного ведомства.

#сво #армия #бои #наступление #прогресс
1
Показать комментарии (1)
Испытания британского танка Challenger 3 продолжаются с акцентом на безопасности экипажа
Украина заявила, что Польша поможет ускорить поставки F-16
Российские штурмовые группы закрепились в важном поселке Прогресс на западе от Очеретино
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Reuters: украинские инженеры разработали систему на основе ИИ, объединяющую сотни дронов в рой
2
На Казанском авиазаводе на полную мощность вышли 9 новейших фрезерных станков
5
Двойные стандарты и те самые «правила»: Европа стремительно наращивает импорт российских металлов
8
В Подмосковье построят предприятие по производству запчастей для нужд машиностроения
2
Создан самый легкий и самый маленький в мире летательный аппарат, работающий на солнечной энергии
2
Microsoft меняет способ обновления Windows
2
«Варшавянки» РФ активно действуют у британских островов, пишет обозреватель National Interest
+
В Млечном Пути обнаружен "зародыш" сверхмассивной черной дыры — он в 8200 раз тяжелее Солнца
+
Израильские технологии помогли ФБР взломать телефон стрелка Трампа за 40 минут
4
Минфин выступает против запрета на рекламу оборудования для майнинга криптовалют
+
Сколько в РФ получают программисты, и есть ли смысл идти в университет на айтишника в 2024 году
2
Microsoft исследует новые возможности заставить пользователей отказаться от Chrome в пользу Edge
6
Intel Arc A580 заняла 1-е место в топе видеокарт с наилучшим соотношением цены и производительности
6
AMD Ryzen AI 9 HX 370 преодолел отметку 2000 баллов в одноядерном тесте Cinebench R23
+
Украинское сопротивление: Ночью российские войска поразили нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге
+
Все телефоны и планшеты Samsung, выпущенные за последние 2-3 года, получат обновление One UI 6.1.1
+
Флагманские модели Samsung Galaxy будут использовать спутниковую связь
+
NVIDIA CUDA теперь может напрямую работать на графических процессорах AMD
2
Силы самообороны Японии в 2025 году получат противокорабельную ракету с дальностью до 1200 км
2
«Полиметалл» удваивает мощности: свердловская фабрика вышла на новый уровень
+

Популярные статьи

Как я добился того, что мой игровой ПК работает тихо и не перегревается в 30-ти градусную жару
61
Мой субъективный топ лучших ролей Самуэля Л. Джексона
1
5 провальных видеокарт AMD в магазинах РФ, которые не рекомендуются к покупке летом 2024 года
108
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
64
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
94
Почему Linux не для игр на примере игры Severed Steel
39
Три причины, почему старый или слабый компьютер - не повод расстраиваться - мое мнение
45
Ларри 7 (Leisure Suit Larry: Love for Sail!) - когда-то умели делать квесты 18+
4
Высокая эффективность китайских средств РЭБ в Южно-Китайском море привела в замешательство ВС США
2
Call of Duty Black Ops 2024 - путь к "триумфу" Xbox
2

Сейчас обсуждают

inchaos75
07:58
А я насколько знаю, видео нормально эмулируется уже лет 10 как, в некоторых есть даже полный переброс функций видеокарты в виртуалку, а не просто эмуляция. У вас похоже воспоминания лет на 20 назад?
Три причины, почему старый или слабый компьютер - не повод расстраиваться - мое мнение
Джон Коннор
07:57
4090 горят даже в стоке, 12hprw не выдерживает, куда ты ее разгонять собрался? ))))
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Вадим Гречухин
07:56
Какого *Рена??? Этих бизнесменов- капиталистов нужно сажать...
Двойные стандарты и те самые «правила»: Европа стремительно наращивает импорт российских металлов
lucul
07:56
Какое убожество ... а ведь когда-то BMW была иконой автодизайна.
В сети появились фотографии прототипа следующего поколения модели X5 от BMW
AggroShkolyar
07:56
У ФСР не зерно - это пенка на волнах, которую длсс не смог обработать и пропустил. Нормальная отмазка?
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
owzod
07:56
Он железок не юзает) меняя их каждый год, просто клоун, где то там , каких то скринов нашел ... Ну не серьезно).
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Clamwult
07:51
Во первых, при приближении никакой особой разницы между Ксесс и DLSS нет, просто с ДЛСС время суток темнее, что видно и на скале и на воде. А вот с ФСР епаное зерно еть просто, наверное и скала чуть ...
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
owzod
07:50
Я же о чем)? У тебя же своего нет, тебе просто в уши на дули) на просторах инета.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
owzod
07:46
Просто вижу текст , не не так , подачу текста, под разными никами ... но текст одинаковый ... Ну может под копирку.) Фразы, так точнее.)
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Павел Артюшкевич
07:46
Хз, никогда подобной функцией не пользовался... Всегда казалась довольно бесполезной фигнёй, скажем так, на любителя
Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra и Watch7 не имеют поддержки беспроводной зарядки от смартфона
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем