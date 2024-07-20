Электрический гиперкар Xiaomi SU7 Ultra имеет в совокупности 1548 лошадиных сил





Во время масштабной пресс-конференции Xiaomi были представлены первые сведения о гоночной модификации электроседана SU7, получившей название Ultra. Этот автомобиль нацелен на установление рекорда на Нюрбургринге и оснащён тремя электромоторами, которые в совокупности развивают 1548 лошадиных сил, что даже больше чем у Bugatti Chiron.

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Внешний вид жёлто-чёрного кузова лишь отдалённо напоминает серийный SU7, так как он полностью изготовлен из углеволокна с целью уменьшения веса. Общая масса SU7 Ultra составляет 1900 килограммов, что меньше, чем у бензиновых автомобилей аналогичного размера.





Электромоторы обеспечивают разгон до 100 километров в час всего за 1,97 секунды, а до 200 километров - за 5,96 секунды, при этом максимальная скорость превышает 350 км/ч. Оригинальный аэродинамический обвес включает в себя большое антикрыло и развитую нижнюю часть, что позволяет достичь прижимной силы в 2147 килограммов — больше, чем вес самого автомобиля.

Осенью текущего года SU7 Ultra попытается установить рекорд на Нюрбургринге для нестандартных автомобилей. Лэй Цзюнь, глава Xiaomi, указал на уникальные характеристики этой трассы для тестирования высокопроизводительных машин. Компания также анонсировала новую модель — семейный кроссовер с гибридной системой, старт производства которого ожидается в 2026 году.