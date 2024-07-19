С проблемами столкнулись различные авиакомпании, телевизионные каналы, многие облачные хранилища и некоторые крупные банки по всему меру

Ситуация остается неясной, но, похоже, недавнее обновление CrowdStrike вызывает сбои на компьютерах с Windows по всему миру. Проблема затрагивает организации различного масштаба, включая Лондонскую фондовую биржу и различные телевизионные компании, а также операторов авиаперевозок и железнодорожных служб. Многие пользователи получают "синий экран смерти" (BSoD). Утверждается, что причиной является последнее обновление CrowdStrike, о чем сообщалось на платформе X, бывшем Twitter.

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Как сообщает BBC News, Microsoft принимает меры для устранения последствий, так как проблема затрагивает их облачные платформы и Office365. На данный момент мнения в социальных сетях расходятся, и каких-либо официальных комментариев не поступало. В связи с масштабами инцидента, ожидается, что следственные организации вскоре разберутся с источником проблемы, а результаты будут представлены в будущем отчете.

Предполагаемым виновником является Falcon Sensor, который, как утверждается, осуществляет защиту систем от атак. В дополнение, авиакомпании United, Delta и American Airlines объявили "глобальную наземную остановку", но безопасность их действующих, находящихся в небе, рейсов не вызывает беспокойства. Телевизионные каналы, такие как Sky TV и BBC CBBC, также испытывают сбои. На данный момент информации об утечках данных не поступало.