По сравнению с 2023 годом, происшествий со средствами индивидуальной мобильности стало больше на 48%

Российская ГИБДД представила данные о дорожно-транспортных происшествиях за первую половину 2024 года. Согласно статистике, в общем, показатели не изменились по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Однако, эксперты отмечают некоторые тревожные тенденции - например, увеличилось число аварий с участием молодых водителей и на 27% возросло количество ДТП, связанных с мопедами, к которым относятся и электросамокаты с мощными моторами.

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Электросамокаты с двигателями свыше 250 Вт имеют неофициальный статус мопедов и требуют водительского удостоверения категории А. Кроме того, с 1 марта 2024 года вступили в силу изменения в правилах дорожного движения, касающиеся средств индивидуальной мобильности. Это, по мнению специалистов, повлияло на увеличение случаев аварий с участием СИМ в официальных отчетах ГИБДД. В этом году число летальных исходов в ДТП по вине мопедов и аналогичного транспорта увеличилось на 48% по сравнению с 2023-м.

Число происшествий с молодыми водителями возросло на 55-78% в зависимости от возрастной группы, автомобили стали на 21% чаще переворачиваться, а случаи наезда на стоящее транспортное средство увеличились на 7,2%. В целом, ситуация с аварийностью в России оценивается как стабильная по сравнению с 2023 годом, когда был зафиксирован скачок на 4,5%. За полгода произошло 56,3 тысячи ДТП с пострадавшими, что на 0,9% меньше, чем в прошлом году. Наибольшее количество аварий зарегистрировано в Москве, а самый большой рост количества инцидентов в Ненецком автономном округе - плюс 57% и на Камчатке плюс - 30,2%. В 2023 году в отчётность ГИБДД попали 132 тысяч ДТП, что связывают с перераспределением транспортных потоков из-за санкций и ростом автотуризма.