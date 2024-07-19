В новой версии компании совместила самый маломощный двигатель с наиболее энергоёмкой батареей

Компания BYD обновила свою серию комплектаций компактного электрокроссовера Yuan, представив версию Vitality Edition. Это второе по старшинству исполнение, в котором менее мощный из доступных электромоторов сопрягается с самой крупной батареей — впервые для этой модели. Новинку оценили в 99,8 тысячи юаней, что составляет примерно 1,2 миллиона рублей.

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Электрический BYD Yuan длиной 4,3 метра появился на китайском рынке этой весной и уже сейчас его можно найти на российском рынке. Ранее он предлагался в трёх комплектациях: базовая версия за 96,8 тысячи юаней включает 95-сильный электромотор и батарею на 32 кВт в час, что позволяет проехать до 301 километра. Две более дорогие версии имеют 177-сильный мотор и батареи на 45 кВт в час, обеспечивающие запас хода до 401 километра.

Vitality Edition использует 95-сильный электромотор с аккумулятором на 45 кВт·ч, что обеспечивает 401 километр пробега. В комплектацию входят 16-дюймовые диски, 8,8-дюймовая приборная панель и 10,1-дюймовый экран. Также предусмотрено голосовое управление и возможность обновлений "по воздуху".

Кроме того, недавно китайское министерство промышленности частично раскрыло информацию о модернизированном большом седане BYD Han, который получит гибридную систему нового поколения.