Новинка обзаведётся более мощной силовой установкой и получит ряд других функциональных и дизайнерских улучшений.

Автомобильный бренд Nissan представил в Японии модель Note Aura в исполнении отделения Nismo. Базовая версия будет иметь спортивный облик, но также будет доступна и улучшенная версия с новым двигателем на задней оси. Цены стартуют с отметки 1,7 миллиона рублей.

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Для Nissan Note Aura Nismo была разработана новая решетка радиатора, улучшающая вентиляцию и уменьшающая аэродинамическое сопротивление. Также были установлены новые бамперы и диффузор. В базовой версии будет установлено стандартное водительское кресло с возможностью электрорегулировки, а опционально можно выбрать сиденья Recaro.

Модель от Nismo будет оснащена новым двигателем на задней оси. Если стандартная версия Note Aura имеет двигатель мощностью 68 лошадей и 100 Нм, то в новой версии мощность двигателя увеличена на 13 лошадок и 50 Нм. Также была изменена система распределения тяги между осями для улучшения управляемости на поворотах и более надежного сцепления с дорогой. Что касается шасси, отмечается установка легких 17-дюймовых колес для полноприводной модели.

Недавно модель Note от Nissan также была обновлена, получив измененный внешний вид и улучшенный салон. Как и у модели Aura, версии Note будут доступны с различными типами гибридного привода. Самая доступная версия комплектуется 82-сильным двигателем для генерации электричества, но в отличие от Aura, в бюджетных версиях передние колеса будут приводиться электромотором мощностью 116 лошадиных сил - на 20 лошадей меньше, чем у модели Note Aura и, следовательно, чем у Note Aura Nismo.