Подразделения ежедневно продавливают оборону ВСУ на различных участках линии соприкосновения

Первую линию многоэтажной жилой застройки в населенном пункте Волчанск Харьковской области удалось занять благодаря усилиям штурмовых групп российской армии. Об этом рассказал заместитель начальника главного военно-политического управления российских вооружённых сил, командир спецназа "Ахмат" Апти Аронович Алаудинов.

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Согласно его сообщению, ведутся активные боевые действия, а особенно сложным участком является высотная жилая застройка. Первая линия домов успешно занята российскими подразделениями, которые ежедневно продвигаются вперёд.

Также сообщается об успешном отражении нескольких контратак со стороны ВСУ на ряде участков передовой линии в Харьковской области. Украинские формирования были вынуждены с большими потерями отступить. В настоящий момент продолжаются ожесточенные боестолкновения в районе Волчанска.

Взятие под контроль моста через реку Волчья серьезно затруднило снабжение гарнизонов ВСУ на левом берегу в районе Волчанска. Российская артиллерия и авиация активно атакуют позиции Вооруженных сил Украины на территории населенного пункта.

По словам главы администрации Харьковской области Виталия Ганчева, Вооруженные силы Российской Федерации контролируют восточную и северную части Волчанска. Хоть и медленно, но уверенно, стараясь беречь своих бойцов, российские подразделения продавливают оборону ВСУ в данном районе.