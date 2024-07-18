Сообщается, что причиной успеха, могла оказаться утечка закрытого ключа

Индийская платформа для обмена криптовалют WazirX объявила о приостановке вывода средств из-за взлома одного из своих кошельков. По мнению аналитиков, за атакой стоят хакеры из Корейской Народной Демократической Республики.

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WazirX не уточнил размер ущерба от потери криптовалюты. Компания по безопасности блокчейна Cyvers сообщила, что $234,9 млн были перемещены с биржи на новый адрес. По мнению аналитической компании блокчейна Elliptic, хакеры, вероятно, связанные с КНДР, совершили успешный взлом данной биржи.

«Связь с Корейской Народной Демократической Республикой определяется типами сервисов и транзакционным поведением хакеров», — отметил соучредитель Elliptic Том Робинсон.

Согласно оценкам компании Cyvers, утерянная из кошелька с множественной подписью на WazirX сумма может стать одной из наибольших в истории краж криптовалюты. Это произошло вскоре после того, как японская биржа DMM Bitcoin потеряла свыше $300 млн из-за взлома, что вызвало опасения относительно безопасности сектора.

«Наш кошелек с мультиподписью подвергся взлому. Мы проводим расследование и временно приостанавливаем вывод средств для обеспечения безопасности активов», — объявила биржа в социальных сетях. По словам генерального директора компании Blocksec Яцзина Чжоу, утечка закрытого ключа послужила причиной взлома и перевода активов на новый адрес.