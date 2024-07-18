Вероятно, компания готовится к выпуску на рынке автомобилей под брендами Fidelity, Charis, Westtor и Purion

В публичной базе регистрации Федерального института промышленной собственности зафиксированы сведения о четырех свежих торговых марках для автомобилей: одобрены запросы, представленные организацией "KG Mobility" из Южной Кореи. Эта компания является наследником ушедшей в прошлое компании "SsangYong".

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Автомобильным производителем были защищены наименования Fidelity, Charis, Westtor и Purion. Регистрация проведена в категории, позволяющей использование указанных брендов для продажи автомобилей и запчастей. В нынешнем модельном ряду "KG Mobility" пока нет таких моделей, и официальных заявлений о планах использования этих названий компания не делала.

Весной 2023 года "KG Mobility" показала три перспективных концепции, которые были представлены под буквенно-цифровыми кодами. Возможно, что уже сегодня компания резервирует себе названия для будущих инноваций, которые планируется выпустить на рынок Российской Федерации.

В конце весны текущего года компания защитила собственный логотип и наименование бренда "KG Mobility" в России, под которыми выпускаются автомобили. Однако, пока нет подтверждений тому, что бренд планирует официально выйти на российский рынок.