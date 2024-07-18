Данный комплекс можно будет установить на любое транспортное средство, включая военную и гражданскую технику

Одной из основных опасностей для российских бойцов в зоне проведения Специальной Военной Операции являются различные беспилотные летательные аппараты украинских формирований. В ответ на запросы Министерства обороны России, российские предприятия постоянно работают над созданием защитных систем от дронов.

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Новое средство защиты военного транспорта и служебных автомобилей от налётов БПЛА, под названием "Леший", было представлено специалистами из холдинга "Росэлектроника", который входит в крупнейшую корпорацию российского военно-промышленного комплекса госкорпорации "Ростех". Это антидроновое оборудование, которое прошло все тестовые мероприятия, размещается на крышу техники и создает помехи для беспилотных аппаратов украинских войск, обеспечивая защитный купол над машиной. Радиус действия этого изделия составляет свыше 250 метров, что позволяет подавлять каналы управления дронами, включая FPV-дроны, как в стационарном режиме, так и во время езды.

Новая аппаратура может похвастаться высокой надежностью и доступной ценой по сравнению с аналогами, производится на мощностях ВЦКБ "Полюс". Работы по расширению диапазона частот уже ведутся, и со слов гендиректора ВЦКБ "Полюс" Анатолия Кузнецова, комплекс получил положительные отзывы от заказчиков.

В государственной корпорации "Ростех" подчеркнули, что новая антидроновая система "Леший" может применяться не только в военных целях, но и для защиты гражданских объектов, особенно в связи с участившимися атаками с применением беспилотников. Как видно из фотографий, новая разработка отличается компактностью и легкостью установки.