Компания планирует осуществить прорыв в области хранения данных, создавая накопители из керамики.

Компания Cerabyte только что официально объявила о запуске своей деятельности в Соединенных Штатах из недавно открытых офисов в Силиконовой долине и Боулдере. Учрежденная Кристианом Пфлаумом в 2022 году, компания разработала инновационную технологию хранения данных, которая, по всей видимости, способна хранить огромные объемы информации практически бесконечно. Центры обработки данных и операторы хранения данных являются главной целью Cerabyte, так как ее технология потенциально способна снизить общие эксплуатационные издержки на несколько порядков.

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Инновационное решение Cerabyte для хранения данных заключается в записи цифровой информации на керамические нанослои толщиной 50-100 атомов с использованием скоростных лазеров для формирования матриц, похожих на QR-код. Керамика - это неорганический материал, способный выдерживать высокие температуры и коррозию, существующий уже более 26 тысяч лет. Сейчас Cerabyte делает ставку на то, что их устройства хранения данных на основе керамики пройдут испытание временем и сохранят информацию как минимум на протяжении 5000 лет.

После записи данные надежно сохраняются на соответствующем носителе, для сохранения которого не требуется энергия в течение продолжительного времени. Cerabyte указывает на то, что от 60 до 80 процентов всех современных данных хранятся в устройствах "холодного хранения" на энергоэффективных жестких дисках. По прогнозу компании, к 2025 году объем холодных хранилищ составит от 4,5 до 6 зеттабайт.

Cerabyte утверждает, что может предложить первое в своем роде решение для хранения данных, специально разработанное для удовлетворения потребностей современных центров обработки данных в энергии и объеме с наименьшими издержками на долгосрочной основе. Пфлаум говорит, что его компания стремится снизить расходы на хранение данных в 1000 раз в течение следующих 20 лет, в конечном счете добившись стоимости в 1 доллар за петабайт в месяц.

Полноценная система хранения от Cerabyte включает несколько картриджей Ceramemory и блоков Ceratape, установленных в библиотечных стеллажах, к которым обращаются роботизированные руки для задач чтения и записи данных. Немецкая компания сейчас работает над двумя типами керамических носителей информации - картриджем Ceramemory, вмещающим до 100 петабайт данных, и Ceratape, способным хранить один эксабайт.



