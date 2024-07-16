По мнению ФРС, при отсутствии каких-либо форс-мажорных обстоятельств, в скором можно будет ожидать понижения ключевой процентной ставки

Председатель Федеральной резервной системы, Джером Пауэлл, заявил, что данные о состоянии экономики за второй квартал укрепили уверенность руководства в том, что уровень инфляции сокращается до желаемого уровня в 2%, что может привести к скорому снижению процентных ставок.

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Пауэлл отметил последние три показателя инфляции и подчеркнул, что не готов раскрыть конкретные сроки изменения ставки. Пауэлл также объяснил сложную обстановку для рынка труда и продолжает акцентировать внимание ФРС на сдерживании цен.

"Мы не получили дополнительной уверенности в первом квартале, но три показателя во втором квартале, включая последний, добавляют уверенности", - отметил Пауэлл в интервью.

По его словам, с уменьшением инфляции и охлаждением рынка труда, ФРС планирует уделить внимание обоим своим мандатам, которые сейчас находятся в более уравновешенном состоянии. ФРС поддерживала ставки на самых высоких отметках за 20 лет, стремясь снизить инфляцию до 2%. Чиновники также намерены замедлить рост цен, без вреда для рынка труда.

Последний период характеризуется постепенным ростом уровня безработицы, но с другими признаками улучшения общего рынка труда. Вместе с улучшением данных о ценах, это укрепило аргументы в пользу снижения ключевой ставки. Пауэлл назвал рынок труда "не перегретым" и выразил мнение, что любое неожиданное ослабление может послужить причиной для действий ФРС.

Снижение ключевой ставки может стать катализатором для роста высокорисковых активов, в частности речь идёт о криптовалютном рынке.