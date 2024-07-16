Таким образом в России планируют повысить привлекательность локализации производства

Министерство промышленности и торговли России разработало проект, который предусматривает поэтапное наращивание утильсбора до 2030 года. В текущем году ставки утильсбора для легковых транспортных средств могут быть увеличены на 80%. Важно отметить, что повышение не затронет частных лиц, ввозящих автомобили для личного использования. Кроме того, ведомство уверено, что принятые меры не повлияют на цену отечественных автомобилей.

реклама

Данный проект постановления еще не опубликован, поэтому непосредственный размер ставок пока неизвестен. Минпромторг добавил, что в 2024 году они могут быть увеличены на 75–80% и далее будут каждый год расти на 10–20% с учетом инфляции и других экономических факторов. Таким образом, план министерства совпадает с предложением Государственной думы, которое было обнародовано в мае. Предложение включало увеличение утильсбора для автомобилей объемом от 1 до 2 литров с 300600 до 556100 рублей в текущем году и до 1,17 миллиона к 2030 году.

Основная цель повышения утильсбора - увеличить привлекательность инвестиций в проекты по локализации производства легковых автомобилей в России. Государство компенсирует отечественным производителям утильсбор, однако, размер компенсаций зависит от уровня локализации. Этот механизм поможет компаниям не повышать цены на автомобили, собранные на территории России.

Кроме того, план индексации утильсбора на длительный срок создаст стабильные условия для инвестиционных решений. Увеличение ставок затронет легковые автомобили, электрокары, легкий коммерческий транспорт, автобусы, грузовики и некоторые виды строительной техники, включая экскаваторы - начало повышения утильсбора запланировано на 2026 год. Минпромторг планирует провести общественное обсуждение проекта увеличения ставок, хотя официального графика пока нет.

Главный сторонник увеличения утильсбора – глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов. В апреле он отметил, что в России нет стимула для активной локализации производства, а китайские бренды давят на российских производителей ценовой конкуренцией. В конце весны Министерство экономического развития поддержало эту концепцию и сообщило, что расчеты корректировок уже проведены.