Сообщается, что взрывы были слышны в Днепропетровской, Одесской, Черниговской и Черкасской областях

В ночь с 15 на 16 июля Вооруженные силы Российской Федерации вновь провели воздушные атаки с применением беспилотных летательных аппаратов типа "Герань-2". Вечером на Украине объявили воздушную тревогу, как сообщают местные информационные ресурсы.

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Беспилотники российской армии атаковали несколько регионов Украины. Сообщается о взрывах, раздающихся в Днепропетровской, Одесской, Черниговской и Черкасской областях в течение ночи. Точные цели пока неизвестны, власти атакованных регионов молчат, и в украинских соцсетях также нет информации. Однако, предполагается, что могли быть поражены объекты критической инфраструктуры и позиции ПВО.

Утром вторника атака российских дронов-камикадзе не прекратились, по данным ВВС Украины, украинская противовоздушная оборона действовала в Житомирской области. Один из БПЛА "Герань-2" продолжает кружить над Украиной, летая из одной области в другую. Военные также заявили о ночной атаке на Киев беспилотниками, говоря, что ПВО интенсивно работала над столицей в ночное время.

В украинском интернет-пространстве этой ночью ожидали масштабную ракетную атаку из-за появления стратегических бомбардировщиков Воздушно-Космических сил Российской Федерации в воздухе. Силы и средства ПВО были готовы, но ВС РФ ограничились ударами дронов-камикадзе.