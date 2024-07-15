Если верить полученным данным, самый большой прирост потребления, в сравнении с предшествующей линейкой, произойдет у модели RTX 5060

Разработчики обновили калькулятор мощности БП от компании Seasonic, что привлекло пристальное внимание со стороны сообщества. Сегодня пользователь Everest, из социальной сети X(Twitter), заметил, что онлайн-инструмент получил обновление с информацией о видеокартах серии GeForce RTX 50 от Nvidia. В частности, калькулятор мощности может показать тепловыделение будущих игровых графических ускорителей на архитектуре Blackwell, начиная от флагманской RTX 5090 и заканчивая самой бюджетной RTX 5050. Точность предоставленных данных, указанных Seasonic, под вопросом, но стоит рассмотреть их ближе.

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В таблице собраны данные о тепловыделении семейства RTX 50, на основе калькулятора мощности от Seasonic. Также приведено сравнение с предыдущими видеокартами RTX 40. Если эта информация верна, то наибольший прирост тепловыделения в новой серии произойдет у видеокарт серии '60. Это может свидетельствовать о том, что Nvidia обращает внимание на расхождение в мощности и цене между RTX 4070 и 4060.

Ожидается, что релиз пользовательских адаптеров Nvidia на архитектуре Blackwell стартует примерно в октябре с топовыми моделями RTX 5090 и RTX 5080. RTX 5070 для энтузиастов планируется к январю 2025 года, а народная RTX 5060 будет доступна лишь во второй половине того же года.

Seasonic также обновил калькулятор мощности с учетом камней Ryzen 9000 от AMD для настольных ПК. Были учтены Ryzen 9 9950X, 9900X, Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X. Помимо этого, в базе данных TDP Seasonic появились AMD Radeon RX 7990 XTX и RX 7500 XT, хотя эти карты еще не выпущены, и вряд ли они будут представлены на рынке, особенно в связи с предстоящим появлением архитектуры AMD RDNA 4.