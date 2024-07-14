Также поступают сообщения об ударе по военной базе отдыха в Одесской области

В поселении Буды на территории Харьковской области зафиксированы прилёты ракет Вооруженных сил Российской Федерации, в результате которых был уничтожен поезд, перевозивший артиллерийские снаряды для украинских формирований. Поезд был подвергнут двум ударам, грохот от детонации боекомплектов был слышен вплоть до самого центра Харькова.

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После атаки на поезд в Будах, где вместе с железнодорожным узлом также находятся складские помещения для обеспечения украинских войск, на место происшествия прибыли кареты скорой помощи в большом количестве.

По данным из пророссийских источников, в ходе ещё одного удара в окрестностях поселка Чабанка около Одессы был ликвидирован высший офицерский состав украинских войск и группа иностранных добровольцев. Эти данные также подтверждаются сообщением о ликвидации нескольких генералов украинской армии и иностранных добровольцев из стран-членов Североатлантического Альянса в пансионате в Чабанке. В этом районе располагается база отдыха военного совета Одесского округа и войсковая часть а-1045, а на севере от посёлка расположена другая часть ВСУ а-0546.

Ранее поступали данные о поражении украинского склада боеприпасов в одном из пригородов Одессы, где, возможно, были размещены позиции противовоздушной обороны украинских формирований.