Из-за проблем с камнями Intel 13-го и 14-го поколений, у некоторых компаний наблюдаются сбои в работе серверов

Проблемы с процессорами Intel продолжают нарастать, вызывая все больше беспокойства. Разработчики игры Warframe 9 июля подняли шумиху, сообщив о частоте сбоев у игроков. По их словам, один из членов команды испытал серьезные трудности даже при выполнении самых простых задач в игре, несмотря на отсутствие разгона и использование нового компьютера. В то же время, тестирование подобных конфигураций, проведенное разработчиками Warframe, не выявило аналогичных проблем. Но после того, как команда прочла доклад Intel, они установили обновление BIOS на проблемном компьютере, и это, казалось бы, помогло.

реклама

Команда Warframe успешно решила свои проблемы со сбоями Intel, однако, другие студии также столкнулись с аналогичными сложностями. Недавно стало известно, что разработчики игры Path of Titans, компания Alderon Games, испытывают постоянные сбои на серверах и ПК с процессорами Intel 13-го и 14-го поколений. Они перешли на использование систем AMD, так как считают Intel для настольных компьютеров "дефектными". При этом проблемы с камнями Intel 13-го и 14-го поколений затрагивают не только игры Warframe и Path of Titans. Epic Games сообщили о проблемах с игрой Fortnite, аналогично, часто вылетающей на Intel процессорах.

На данный момент Intel не может точно сказать, что происходит. Однако, одна из проблем, возможно, вызвана неправильным управлением питанием и перегревом процессоров. Это может быть серьезным источником проблем стабильности и износа камней Intel, о котором рассказывают в Alderon Games. Возможно, разгон процессоров Intel 13-го и 14-го поколений также не совсем безопасен, особенно без должного охлаждения.

Стоит надеяться, что проблемы Intel будут решены в ближайшее время благодаря обновлениям и вмешательству. Однако, в сети уже есть мнение, что данную проблему не решат никогда, и это по факту модели с существенным процентом брака. Кажется, это не лучшее время для Intel перед запуском Arrow Lake на настольных компьютерах в конце года, и им стоит поспешить, чтобы сохранить лидирующие позиции на рынке.