Пользователи смогут обратиться в салоны дилеров компании для обновления, а новые модели будут продаваться уже на русском языке

Представительство бренда BAIC в России объявило о локализации мультимедийной системы внедорожника X55, который собирается на заводе "Автотор" в Калининграде. Новые автомобили будут оснащены этой системой по умолчанию, а владельцам уже приобретенных кроссоверов придется обратиться к дилерам для обновления программного обеспечения.

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После обновления все уведомления и опции в мультимедийной системе, а также на приборной панели, будут доступны на русском языке. Обновление для владельцев BAIC X55 будет предоставлено бесплатно. Также отмечается, что адаптация модели для работы в России включает в себя подогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, а также увеличение объема бачка для омывающей жидкости до 5 литров.

Кроссовер для российского рынка оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 лошадиных сил и 300 Нм, в сочетании с семиступенчатой коробкой автомат, которая позволяет разгоняться до 100 километров в час за 7,8 секунды. Существует три комплектации BAIC X55, цены на которые начинаются от 2,97 миллиона и заканчиваются в районе 3,35 миллиона рублей.

В феврале BAIC также объявила о русификации трех других моделей - U5 Plus, X35 и BJ40. В конце апреля в России появилась новая версия внедорожника BJ40, основным отличием которой является использование дизельного двигателя, в то время как ранее модель предлагалась только с бензиновым мотором.