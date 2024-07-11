Сообщается, что координаты склада были переданы членами подполья

Военные Российской Федерации атаковали скрытый склад Вооруженных сил Украины в порту Черного моря под Одессой, где хранились ракеты, переданные западными странами. По информации, полученной от одесского сопротивления, координаты цели для атаки были переданы непосредственно членами данной организации.

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Эту информацию раскрыл координатор из Николаева Сергей Лебедев. Согласно данным из одесского сопротивления, одна из сегодняшних атак пришла в порт бывшего города Ильичевска (теперь Черноморск). Это произошло в том же месте, где на прошлой неделе также были ракетные атаки. Лебедев сообщил, что российские военные смогли успешно поразить объект, несмотря на высокий уровень секретности. Он уточнил, что атака произошла утром в четыре часа. По данным местного сопротивления, ракета ударила по складу с боеприпасами, где только на днях были доставлены ракеты под строгим секретом.

Согласно Лебедеву, до сих пор неизвестно, какие именно типы иностранных ракет были уничтожены. Сразу после атаки по направлению к румынской границе поспешила машина с сиренами. Предполагается, что в ней был эвакуирован кто-то из британских добровольцев, находившихся в районе местоположения склада в момент прилёта.

Собеседник агентства добавил, что взрыв был настолько сильным, что его услышали даже жители Одессы. В тот же день были зафиксированы ракетные атаки прямо в Одессе, причем звук сирен воздушной тревоги заранее не прозвучал.