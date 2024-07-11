Также немаловажную роль, по мнению экспертов, играет расширение контента

Предполагается, что новый продукт от компании Apple Inc., который является самым амбициозным проектом за последние несколько лет, не сможет значительно увеличить объем продаж до тех пор, пока не будет выпущена менее дорогая модель в следующем году.

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Согласно исследованию рынка от IDC, цена на гарнитуру смешанной реальности Vision Pro в размере 3500 долларов пока не привела к продаже 100 тысяч единиц за квартал с момента ее запуска в США в феврале. Прогнозируется, что продажи на внутреннем рынке могут снизиться до 75% в текущем квартале.

Международный запуск устройства в конце июня компенсирует слабые продажи в США. По мнению IDC, более доступная версия, которая будет стоить примерно в два раза меньше, должна возродить интерес к продукту в 2025 году.

Вице-президент IDC Франсиско Херонимо вы сказал мнение, что успех Vision Pro, независимо от цены, будет зависеть от доступного контента. Он подчеркнул, что для успешного расширения на международные рынки Apple должен обеспечить наличие локального контента.

Предполагается, что продажи Vision Pro увеличатся только после выпуска модели подешевле. Пространственный компьютер от Apple вероятно останется продуктом для узкой аудитории в текущем году. Первая реакция на гарнитуру Apple была двоякая: некоторые пользователи оценили передовые технологии, в то время как другие возвратили устройство, не убедившись в его преимуществах из-за ограниченного контента.