Данное решение, в отличие от некоторых подобных моделей, является более универсальным, и поддерживает также стандартные комплектующие





Компания Adata анонсировала новый корпус XPG Invader X BTF в своем ассортименте. Этот корпус предназначен для материнских плат с задними разъемами питания, таких как MSI Project Zero и ASUS BTF. XPG Invader X BTF - изделие форм-фактора Mid-Tower, которое отличается своим стильным дизайном, создающим аккуратный внешний вид и более удобную кабельную организацию. Однако, он также совместим со стандартными конфигурациями, что делает его гибким и готовым к возможным будущим улучшениям.

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XPG Invader X BTF поддерживает до 10 вентиляторов и совместим с жидкостными системами охлаждения с радиаторами длиной до 360 мм. В корпусе можно установить графические карты длиной до 400 мм и блоки питания длиной до 240 мм. Для воздушного охлаждения корпус имеет достаточное пространство для процессорных кулеров высотой до 175 мм, что делает его подходящим для крупных радиаторов, например, для новой модели Noctua NG-D15-G2. XPG Invader X BTF оснащен стеклянными передней и левой панелями и остальной частью из стали. Доступен в черном и белом цветах.

В комплект поставки входят пять вентиляторов диаметром 120 мм, четыре из которых имеют обратное направление лопастей для улучшенной циркуляции воздуха. Для устройств хранения имеется кронштейн для установки до трех жестких дисков размером 2,5 или 3,5 дюйма.

XPG Invader X BTF поддерживает материнские платы до размера ATX и имеет сетчатую верхнюю панель из металла. В случае необходимости большего корпуса, можно обратить внимание на XPG Invader X Pro, который поддерживает даже E-ATX. Нет точной информации о том, будут ли материнские платы с задним разъемом заменять стандартные варианты, однако, эта тенденция уже набирает обороты. Несколько производителей представили корпуса, совместимые с задним разъемом, что облегчает управление кабелями, но усложняет апгрейды. XPG Invader X BTF, поддерживая как заднее подключение, так и стандартные конфигурации, обещает быть более удобным в этом плане.