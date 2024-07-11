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Zelikman
AMD планирует выпустить ещё один процессор из линейки Ryzen 8000
Сообщается, что это будет урезанная версия Ryzen 7 8845HS без XDNA NPU

  Фокус может быть сосредоточен на последних процессорах AMD серии Ryzen AI 300, однако компания добавляет новые модификации в свою линейку Ryzen 8000. Инсайдер аппаратного обеспечения под псевдонимом Golden Pig рассказал на Weibo, что Красный гигант намерен вывести на рынок новый процессор Ryzen 7 8845HS без XDNA NPU, который будет называться Ryzen 7 8745HS.

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  Ryzen 7 8845HS является 8-ядерным 16-поточным решением на Zen 4, имеющим частоту 5,1 ГГц и TDP до 54 ватт. Он получил графику AMD Radeon 780M iGPU с 12 CU и аппаратным ускорением ИИ. Также в нем используется первое поколение AMD XDNA NPU с производительностью 16 TOPS, а в общей сложности 38 TOPS в совокупности с NPU, CPU и GPU.

  Ryzen 7 8745HS предположительно будет иметь такие же характеристики, как Ryzen 7 8845HS, за исключением вырезанного XDNA NPU. Возможно, ещё и будет некоторое снижение частоты на 8745HS. Будет неудивительно, что компания снизит частоту  для 8745HS, чтобы сделать его менее конкурентоспособным в противостоянии с 8845HS.

  Для AMD может быть нецелесообразным выпускать модификацию без чипа XDNA, однако, целью может быть использование дефектных чипов Zen 4 без работающего NPU. Это практика, которой как AMD, так и Intel придерживаются уже давно, и это вполне рациональный способ уменьшения отходов. Часто при использовании бракованного кремния с нерабочими компонентами создаются чипы с заблокированными ядрами, как, например, Ryzen 5 7600, или с отсутствующим iGPU, как модели "F" и "KF" от Intel. Когда AMD получает бракованные чипы, она прикладывает все усилия, чтобы использовать их на полную. Это было продемонстрировано например Ryzen 5 5600X3D, который использовал отбракованные чипы для Ryzen 7 5800X3D.

  Ryzen 7 8745HS имеет возможность стать популярным, в зависимости от интеграции с OEM-производителями. Достигнуть успеха может благодаря хорошей цене на 8745HS, которая может быть значительно ниже, чем у 8845HS при сохранении практически аналогичной скорости работы. Использование нагрузок ИИ остается нишевой областью, особенно при наличии доступа к онлайн-инструментам. Поэтому, Ryzen 7 8745HS, даже без NPU, имеет потенциал быть успешным продуктом.

#amd #техника #процессоры #ноутбуки #ryzen #компьютеры #железо
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