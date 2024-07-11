Многие детали транспортного средства были сделаны вручную

Чеченский автолюбитель Имран Турлуев вместе с семьей преобразил грузовик ГАЗ-66 во внедорожник с абсолютно уникальным кузовом. Изображения автомобиля были опубликованы на портале «Это Кавказ».

реклама

Какое-то время назад Имран вдохновился американским военным внедорожником Hummer. Восемью годами ранее он приобрел шасси от ГАЗ-66 и решил создать на его основе нечто подобное, но с собственным дизайном. Шасси было изменено, а двигатель перемещен для повышения управляемости.

Почти всё в этом внедорожнике уникально: проводка, лобовое стекло, кузов. Единственное заимствование - это боковые двери, снятие с автомобиля Волга. Кузов был создан и воплощен в металле без использования чертежей, собственноручно, и покрашен.

Сзади была добавлена открытая грузовая площадка, а в крыше - большой люк. Вес автомобиля составляет 3600 килограммов. По подсчётам Турлуева, проект обошелся примерно в 1,5 миллиона рублей. Единственное, что мешает достичь идеала - это слабый мотор от ГАЗа, а адекватные аналоги из зарубежных стран обойдутся слишком дорого.



