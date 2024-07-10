Данная модель будет конкурировать на рынках с автомобилями Tesla Model Y

Автопроизводитель Zeekr показал первое официальное изображение своего нового электрического внедорожника без маскировки, на котором четко видно, как назван кроссовер - 7X. Были наконец объявлены размеры автомобиля, хотя окончательная дата премьеры 7X пока неизвестна.

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Размеры первого семейного кроссовера компании Zeekr составят 4825х1930х1656 миллиметров при колесной базе 2925 миллиметров. Таким образом, 7X будет немного крупнее, чем Tesla Model Y, с которой он будет конкурировать на рынках.

Остальные технические характеристики пока не раскрываются, хотя по данным различных инсайдерских источников, кроссовер сможет проехать около 700 километров без подзарядки. Название 7X может быть интерпретировано как "Cross-007", указывая на связь с платформой седана Zeekr 007. Некоторые китайские издания утверждают, что силовую установку и электронику для нового кроссовера будут теми же, что и у седана.

Ранее в сеть просочились фотографии кроссовера Zeekr с камуфляжем. Однако, это не помешало сделать первые выводы о дизайне 7X, который в некоторых чертах отличается от стиля бренда. Судя по всему, в скором времени новинка появится на рынке Китайской Народной Республики, а уже затем автомобиль окажется и на территории Российской Федерации, где компания успела хорошо зарекомендовать себя среди автолюбителей.