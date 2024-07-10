На фоне этого, продажи микросхем для производства смартфонов продолжают падать

Продажи компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. во втором квартале были побуждены ростом в области искусственного интеллекта, что способствовало инвестициям в центры обработки данных в различных уголках мира.

реклама

Один из крупнейших поставщиков самых современных микросхем для Nvidia Corp. и Apple Inc., объявил, что выручка за июнь достигла 207,9 миллиардов тайваньских долларов. Это представляет собой увеличение на 40% по сравнению с прошлым кварталом и достигло 673,5 миллиардов тайваньских долларов, превысив средний прогноз роста на 35,5%.

Информация о продажах появилась в среду после того, как крупнейший в мире производитель микросхем временно достиг рыночной капитализации в 1 триллион долларов благодаря инвестициям в центры обработки данных и устройства, связанные с искусственным интеллектом. Компании по всему миру стараются приобрести оборудование, такое как чипы Nvidia, для создания инфраструктуры поддержки искусственного интеллекта.

Заказы на чипы искусственного интеллекта помогли компенсировать нестабильные продажи смартфонов, которые находятся на спаде. Apple остается важным клиентом TSMC в данном сегменте.

Сомнения в оценке компании снижают оптимизм по отношению к лидеру в области искусственного интеллекта, компании Nvidia. Аналитик New Street Research на прошлой неделе снизил рейтинг акций компании, отметив, что они достигли своего потенциала.

Акции TSMC и других компаний, связанных с искусственным интеллектом, помогли поднять индекс TAIEX на более чем 40% за последний год, несмотря на общие опасения из-за геополитической напряженности между США и Китаем вокруг острова.