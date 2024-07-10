Сообщается, что будет поставлено 4 системы ЗРК Patriot и 1 установка SAMP-T

Союзники по Североатлантическому Альянсу обещали предоставить Украине пять комплексов ПВО большой дальности в качестве нового проявления поддержки, хотя руководители стран НАТО и отказались предложить ей путь к членству. Тем временем, последние оценки аналитиков показывают, что продолжение конфликта с Россией является тупиком для Киева.

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В своем выступлении перед руководителями НАТО президент США Джо Байден назвал комплексы ПВО "историческим даром", который будет дополнен десятками других систем и ракет более низкой дальности. США, Германия и Румыния пошлют по одному комплексу "Patriot", а четвертый будет собран из комплектующих из Нидерландов и других стран. Италия отправит комплекс SAMP-T. Некоторые из обещаний были сделаны ранее. Нидерланды объявили свои планы еще в мае, а Италия и Румыния высказали свои обязательства в июне. Байден уже заявил, что Украина получит еще одну батарею "Patriot".

"Украина получит эту помощь раньше, чем кто-либо другой. В общей сложности, Украина получит сотни дополнительных перехватчиков в следующем году" - заявил Байден во вторник.

Зеленский просил о комплексах несколько месяцев, и руководители НАТО готовы поставлять ему всё больше оружия для продолжения боевых действий в регионе. Ранее в тот же день советник по национальной безопасности Джейк Салливан объявил, что страны НАТО также пошлют Украине истребители F-16 - идея, которую США поддерживали более года.

На фоне геополитического хаоса также не стихают опасения по пригодности Байдена к управлению, и призывы выйти из президентской гонки звучат всё чаще, после неудачного выступления на дебатах почти две недели назад.