Ранее за сдачу своего старого транспортного средства, можно было получить сертификат на скидку при покупке новой машины

Организация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) предложила возродить программу ликвидации автомобильного мусора в исходной форме, то есть вернуть её к первоначальному виду, каким она была более десяти лет назад. Президент РОАД Алексей Подщеколдин сделал соответствующее заявление во время пресс-конференции, посвященной результатам первого полугодия 2024 года.

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Подщеколдин напомнил, что за переданный на утилизацию автомобиль выдавался сертификат на 50 тысяч рублей, который можно было применить при покупке нового транспортного средства отечественного производства. При средней цене новой «Лады» в 250 тысяч рублей сертификат покрывал 20% расходов на его покупку. Согласно мнению в РОАД, в настоящих условиях следует действовать аналогичным образом. Иными словами, при средней цене той же «Лады» в 1,5 миллиона рублей выдавать сертификат на 300 тысяч.

Подщеколдин также подчеркнул, что утилизационный сбор изначально вводился именно для утилизации старого транспорта. В настоящее время же он используется для других целей и поэтому должен быть переименован, например, в дополнительную пошлину. Он напомнил, что минимальный утильсбор на легковые автомобили превышает 300 тысяч рублей, а на грузовики достигает 1 миллион. Эти средства можно было бы направить на очистку страны от автомобильного мусора, считает президент РОАД.

В то время как в России готовится к следующему повышению утильсбора. Инициатива, активно продвигаемая руководством АвтоВАЗа, уже получила поддержку в Минэкономразвития.