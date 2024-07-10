Согласно размещенной информации, именно с адаптерами "Зеленого гиганта" можно будет достичь невероятной картинки и высокого фреймрейта.

Накануне Nvidia опубликовала на своем веб-сайте несколько постов в блоге, где раскрыла подробности о новой игре Black Myth: Wukong с применением видеокарт RTX серии 4000. Кроме того, разработчики также раскрыли обновления DLSS 3 и Nvidia Reflex в представлении игры.

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Black Myth: Wukong можно будет приобрести 19 августа и игра предложит не только увлекательное путешествие с королем обезьян по мотивам "Путешествия на Запад" Сунь Укуна, но и ощутить, по утверждению Nvidia, всю красоту трассировки лучей. Видеоадаптеры RTX серии 4000 играют важную роль, так как без них запуск игры будет затруднен - особенно с упором на современные технологии, как например трассировка лучей и генерация кадров с помощью DLSS 3 и Reflex.

Black Myth: Wukong, представляющая динамичный игровой процесс по типу Soulsborne, также получила обновления DLSS 3 и Nvidia Reflex, как и некоторые другие игры. RPG Gacha Wuthering Waves, запущенная весной, теперь имеет поддержку DLSS 3 и Nvidia Reflex. Такие проекты, как Bears in Space и The Black Pool также получили обновления с DLSS 2, DLSS 3 и Reflex. Black Myth: Wukong является одним из проектов, наиболее активно использующих эти технологии, что делает сценарий включения Reflex для балансировки графики и DLSS 3 для плавности геймплея одним из наилучших.

Игра все еще может запускаться с трассировкой лучей и минимальные требования должны быть выполнены на RTX 3060, однако, при таком раскладе придётся играть на 30 кадрах в секунду, если верить официальным рекомендациям Nvidia.