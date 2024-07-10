Данный шаг позволит компании обойти таможенные пошлины как в самой Турции, так и в Евросоюзе

Компания BYD из Китая достигла договоренности с правительством Турции о вложении средств в строительство завода по производству автомобилей. По данным издания Carnewschina, стоимость проекта составит миллиард долларов. Завод, способный выпускать 150 тысяч машин в год, позволит компании BYD избежать уплаты таможенных пошлин как в Европе, так и в Турции.

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Документ был подписан президентом Турции Реджепом Эрдоганом и главой компании BYD Ван Чуанфу. Планируется, что завод, на котором будет работать примерно 5 тысяч сотрудников, начнет функционировать в 2026 году. Кроме сборочного цеха, BYD также предоставит финансирование на создание исследовательского и разработочного центра в Турции.

Ожидается, что производство на новом заводе не только удовлетворит внутренний спрос Турции на электрокары и гибриды BYD, но и позволит экспортировать автомобили. Главные рынки европейских стран компания намерена покрыть с помощью ещё одного завода, который будет построен в Венгрии. В нем будет выпускаться около 100 тысяч машин в год, но запустят его раньше, чем турецкий завод.

Ранее Турция объявила о введении таможенных пошлин в размере 40% на китайские автомобили для защиты местных производителей и компенсации торгового дефицита. В Европе автомобили BYD будут облагаться пошлиной в 17,4%, которая в будущем может быть пересмотрена.

Компания BYD активно расширяет свое присутствие во всем мире. В настоящее время ведутся проекты по строительству заводов в странах Латинской Америки, Индонезии и Южной Африки. Кроме того, в конце июня начала работу завод в Узбекистане, который планируется масштабировать до 500 тысяч автомобилей в год.