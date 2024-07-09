Из-за невыполнения договора со стороны немецкой компании, российские автопроизводитель не смог начать коммерческие продажи и потеряли деньги

На заседании Арбитражного суда Нижегородской области завершилось рассмотрение иска, поданного группой ГАЗ к прежнему партнёру компании - Volkswagen. Согласно информации от «Интерфакс», ГАЗ выдвинул претензии, связанные с потерей прибыли после отмены соглашения о сборке по контракту. Суд удовлетворил иск частично, но по решению суда Volkswagen обязан выплатить ГАЗу 16,9 миллиарда рублей.

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Истцы утверждали, что с 2022 года концерн Volkswagen прекратил поставку двигателей на завод в Нижнем Новгороде в нарушение договора. Эти двигатели должны были использоваться для сборки автомобилей, производство которых ГАЗ уже подготовил, но из-за недопоставок не смог начать коммерческие продажи. Группа ГАЗ оценила свои потери в 28,4 миллиарда рублей, включая упущенную прибыль в размере 20,7 миллиарда, и только 2,5 миллиарда инвестиций в подготовку производства.

Сообщается, что в Volkswagen заявляли о расторжении контрактной сборки после переговоров на взаимовыгодных условиях. Однако, группа ГАЗ не согласилась с этим: рассмотрение иска стало вторым по счету. Прошлым летом российский автопроизводитель обратился в суд с требованиями на сумму 15,6 миллиарда рублей, однако, сторонам удалось договориться в досудебном порядке.

Предполагается, что сейчас простаивающие мощности в Нижнем Новгороде будут задействованы для сборки автомобилей марки Волга, глава Минпромторга Российской Федерации Антон Алиханов утверждал, что инициаторы проекта смогут производить до 100 тысяч автомобилей Волга в год.