При таком раскладе, вся надежда у США останется лишь на Южную Корею, так как без этих регионов американские компании станут зависимы от КНР

Специалист по полупроводникам Клаус Ассхолм отмечает, что в случае боевых действий между Китаем и Тайванем, возможной целью может быть уничтожение фабрик TSMC, которые занимаются производством микросхем. Это действие может серьезно нарушить глобальные цепочки поставок. Однако, мнение Ассхолма противоречит многим представлениям о возможных последствиях операции Китая на Тайвань и его влиянии на TSMC.

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По мнению некоторых аналитиков, при успешной операции Китая на Тайвань, страна может попытаться контролировать деятельность TSMC, но из-за ужесточения международных санкций это будет сложно. Партнеры Тайваня в глобальной цепочке поставок осознают потенциальный ущерб и ищут альтернативные варианты.

Также уже известно, что одной из альтернатив является удаленное отключение заводов TSMC. Некоторые американские политики высказывают идею уничтожения заводов, чтобы они не попали в руки Китая, однако, Тайвань категорически против такого решения, особенно со стороны Соединённых Штатов.

Ассхолм рассматривает наихудший сценарий: возможность того, что Китай не остановит потенциально опасные заводы TSMC и оборудование ASML. Китай может быть склонен к таким действиям из-за желания доминировать в мировой цепочке поставок полупроводников. По мнению Ассхолма, Тайвань и Южная Корея владеют значительной долей мирового рынка полупроводников.

Если исключить обе страны из уравнения, Китай станет крупнейшим производителем полупроводников в мире. Это может привести к тому, что США будут вынуждены зависеть от Китая в этой сфере, отбросив свой электронный сектор на несколько десятилетий. По данным Boston Consulting Group, доля США в мировом производстве полупроводников упала с 37% в 1990 году до 12% в 2021 году. Положительным шагом для укрепления отрасли стал закон о науке и микросхемах, но для полного его воплощения потребуется много времени.