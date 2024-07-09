Новинки сумели обойти всех одноклассников из предыдущих поколений в одноядерных тестах, но уступили Core i7 14700 от Intel в многоядерном тестировании

Предполагается, что свежие камни AMD Ryzen 9000 окажутся на рынке не ранее конца июля, однако в сети уже появились ранние тесты. Аккаунт @benchleaks накануне опубликовал результаты тестирования Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X, демонстрируя более высокую производительность среднего сегмента, чем у одноклассников предшествующих поколений от AMD и Intel.

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Слив информации о производительности чаще всего происходит от компаний, проводящих финальные тесты перед выпуском устройств на рынке. Все же нужно относиться к этим результатам с некоторой недоверчивостью, так как компании могут внести изменения в конфигурации перед выпуском. Кроме того, результаты основаны на единичном тестировании каждого процессора, и необходимо провести дополнительные тесты, чтобы увидеть общую мощь новых чипов AMD.

Два теста продемонстрировали работу процессоров с 32 гигабайтами ОЗУ DDR5, где 9700X размещен на плате Asus ROG Crosshair X670E Gene, а 9600X - на X670E Hero.

Согласно Geekbench, Ryzen 7 9700X получил 8 ядер и 16 потоков, базовую частоту 3,8 ГГц, 5,54 ГГц в бусте и 32 МБ кэш-памяти L3. Ryzen 5 9600X имеет 6 ядер и 12 потоков, стандартную частоту 3,9 ГГц и 5,47 ГГц в буст-режиме.

Оба процессора из серии Ryzen 9000 опережают предыдущее поколение AMD и Intel по одноядерной скорости работы, что возможно благодаря новейшей архитектуре Zen 5 от AMD. Однако процессоры 14-го поколения Intel все еще опережают их в многоядерном сегменте. Тесты могут демонстрировать теоретические показатели, но реальная производительность может зависеть и от ряда других компонентов,