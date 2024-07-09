Данное изделие будет использоваться госорганами органами для перекрытия движения правонарушителей

Первое транспортное средство с названием "Стена" было произведено в отделении спецавтомобилей предприятия "Калашников" в Ижевске и отправлено своему заказчику. По условиям контракта, заключенного в декабре прошлого года, партии этих машин будут поставляться в текущем и следующем годах.

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"Специализированный автомобиль "Стена" с уникальным оборудованием считается эффективным средством для выполнения специальных задач МВД и Росгвардии", - отметил управляющий директор АО "Концерн "Калашников" Андрей Барышников.

Технологический комплекс "Стена" был создан специалистами концерна "Калашников" для эксплуатации подразделениями Росгвардии и Министерство м внутренних дел. Его целью станет ограничение передвижения правонарушителей и защита персонала правоохранительных структур при противодействии массовых беспорядков. Система имеет в себе стандартное шасси с мобильным оборудованием, как например ограждения, систем тушения пожаров, видеонаблюдения и записи, звуковых и световых устройств.

Этот разработанный в Ижевске автомобиль получил хорошие отзывы от заказчиков. Заинтересованность в данном продукте проявляют и их зарубежные коллеги. В будущем "Калашников" намерен увеличить выпуск "Стены" в ответ на запросы отечественных структур и заявки иностранных экспортеров. Конструкторский центр работает над использованием различных автомобильных шасси, включая те, которые производятся в странах потенциальных заказчиков, для создания комплекса в соответствии с их техническими требованиями.