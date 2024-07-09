Сообщается, что стоимость гибрида I-Space будет стартовать от 2999000 рублей

Старт производства кроссовера I-Space был объявлен компанией Evolute накануне выставки «Иннопром». В настоящее время были раскрыты технические подробности, озвучены дополнительные особенности комплектации и названа цена. Первый российский гибрид будет продаваться по цене 2999000 рублей с учетом различных маркетинговых предложений, без них стоимость I-Space составит 3360000 рублей - на 539 тысяч рублей меньше, чем до начала локализации.

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Электрическая установка I-Space включает в себя электромотор мощностью 178 лошадиных сил и 300 нм, а также двигатель объемом 1,5 литра, выдающий 110 лошадей и 17,52-киловаттную батарею. Расстояние, которое может преодолеть кроссовер на одном заряде, составляет 1150 километров, из которых 87 километров он способен проехать на электрической тяге.

Evolute планирует производить тяговые батареи для своих электромобилей на местном уровне. Тесты прототипа аккумулятора показали, что его емкость и плотность хранения энергии увеличиваются на 15% по сравнению с батареей, поставляемой из Китая для модели I-Joy. В настоящее время ведется работа над программным обеспечением, и до конца года компания планирует начать испытания.

После того, как I-Joy получит отечественную батарею, I-Space также будет оснащен этим аккумулятором, что приведет к увеличению дальности хода на электричестве до 125 километров и снижению расхода топлива, который в настоящее время составляет 5,5 литра на 100 километров.

Компания Evolute пересмотрела цены на флагманский электрический внедорожник I-Jet. Он сохраняет свою электрическую установку, однако, за несколько месяцев с момента начала продаж цена снизилась на полмиллиона рублей.