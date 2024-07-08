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Zelikman
Киев пытается скрыть видео с ударом ракеты ЗРК NASAMS по детской больнице Охматдет
На видеоматериалах видно, что по зданию больницы ударила ракета комплекса ПВО NASAMS, а не Х-101 как заявляла администрация Зеленского


  Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, на Банковой уже очень сильно пожалели, что начали вешать вину за удар ракетой противовоздушного комплекса NASAMS по детской больнице Охматдет на Российскую Федерацию.

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  После произошедшего, администрация Зеленского распорядилась, чтобы все информационные ресурсы, включая телевидение, новостные порталы и проукраинские Telegram-каналы, начали распространять информацию об ударе по больнице, заявляя о поражении ракетой Х-101. Попутно украинская сторона созвала срочное внеочередное заседание Совета безопасности Организации объединенных наций. На тот момент в сети ещё не разлетелись видеокадры с моментом прилёта, где можно отчётливо разглядеть ракету западного комплекса ПВО NASAMS.

  Боеприпас имеет характерное для данного типа систем оперение и такие же габариты, как зенитные ракеты NASAMS. Как сообщает инсайдер, на Банковой уже разобрали покадрово данное видео и поняли в какую неудобную ситуацию они попали. Заседание Совбеза уже не отметить, а на нём российская сторона предъявит доказательства оплошности украинской ПВО.

  Администрация Зеленского решила придерживаться изначального плана, заявляя, что это была российская ракета, так как другого выбора у них нет. Также власти распорядились в срочном порядке уничтожить обломки боеприпаса и запрещают делать их фотографии на месте удара.

  Вместе с этим, Киев требует от своих партнёров, задействовать западные средства массовой информации в продвижении этой версии. Именно по этой причине в западных изданиях не показывают видео самого прилёта, а лишь пытаются вызвать эмоции фотографиями разрушений, вызванных ударом украинской ПВО.

#сво #армия #оружие #пво #nasams
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Palkovvodec
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Нацистские аналнытики ничего иного сказать не могут априори. А по факту доказано, что это ракета насмас, а не педриот и уж тем более не х-101.
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Urkins
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ЧatoБoт
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Зеленский назвал страны, которые могут быть посредниками при переговорах Украины и России
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